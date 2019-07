Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Aufgrund eines verletzten Mannes kamen mehrere Polizeibeamte kamen gestern Abend (10.07.2019), gegen 23:10 Uhr auf dem Markt zum Einsatz. Dort sprach zuvor der 26-jährige Geschädigte, zwei sich auf dem Markt im Streitgespräch befindliche Personen (Mann/Frau) an und bat diese um Ruhe. In der Folge wurde der 26-Jährige von dem unbekannten Mann körperlich angegriffen und verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde in anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den beiden Streitenden geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Polizei Gera zu melden. (RK)

