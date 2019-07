Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hochwasserschutzmauer beschmiert

Gera (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit von Dienstag (09.07.2019) zu Mittwoch (10.07.2019) die Hochwasserschutzmauer in der Tschaikoswkistraße mit mehreren großen Graffiti. Unter anderem waren hierbei in einem Ausmaß von vier bis fünf Metern Länge ein Hakenkreuz sowie mehrere politische Schriftzüge auf die Mauer gesprüht worden. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgesucht und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. Die Entfernung des großen Graffiti ist am heutigen Tag vorgesehen. (KR)

