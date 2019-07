Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am gestrigen Dienstag (09.07.2019), gegen 12:55 Uhr, befuhr die 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades die Pausaer Str. in Richtung Pausa. Gleichzeitig wollte ein 63-jähriger VW Fahrer von der Leitlitzer Str. nach links in die Pausaer Str. abbiegen. Er missachtete die Vorfahrt der Kradfahrerin und beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die Frau wurde dabei leicht verletzt an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden

