Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrszeichen übersehen

Altenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 09.07.2019, gegen 16:40 Uhr in der Mittelstraße. Eine 64-jährige Fahrerin eines Pkw Opel hatte die Absicht von einer gekennzeichneten Parkfläche rückwärts auszuparken. Dabei übersah sie ein Verkehrszeichen und kollidierte mit diesem. Am Fahrzeug und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

