Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unwesen getrieben

Altenburg (ots)

In einer Tiefgarage in der Straße Beim Goldenen Pflug trieben gestern (09.07.2019) mehrere Unbekannte offensichtlich ihr Unwesen. Gegen 16:30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass in der Garage insgesamt drei Feuerlöscher entleert und hierbei der Inhalt der Feuerlöscher auch auf dort abgestellte Fahrzeuge verteilt wurde. Die Altenburger Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die Polizei Altenburg zu wenden. (KR)

