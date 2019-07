Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geldbörse entwendet

Altenburg (ots)

Am 08.07.2019 im Zeitraum von 09:15 - 09:35 Uhr nutzte ein unbekannter Täter scheinbar einen "günstigen" Moment der Unachtsamkeit und stahl in einem Supermarkt in der Münsaer Straße die Geldbörse einer 83-jährigen Frau. Die Geldbörse befand sich hierbei in einem Stoffbeutel, welchen die Geschädigte an ihrem Rollator gehängt hatte. Der Unbekannte griff sich die Geldbörse und entkam unerkannt. Die Altenburger Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlung Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die hiesige Dienststelle zu wenden.

