Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Gegenverkehr kollidiert

Altenburg (ots)

Guteborg: Gestern Vormittag (08.07.2019), gegen 09:35 Uhr kam es aufgrund eines Unfalls in der Altenburger Straße zu Verkehrsbehinderungen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Pkw Skoda (Fahrerin 31) zu weit nach links in den Gegenverkehr, so dass es zu Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda (Fahrer 35) kam. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrer verletzt. Nachdem die beiden Fahrzeuge geborgen wurden, war die Straße für den Verkehr wieder frei. Die Unfallermittlungen seitens der PI Altenburger Land wurden aufgenommen. (KR)

