Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw touchiert Hinterrad von Fahrradfahrerin

Altenburg (ots)

Schmölln: Gestern Mittag (08.07.2019, gegen 11:30 Uhr) befuhr der 92-jährige Fahrer eines Pkw VW die Straße am Brauereiteich in der Absicht, in der Folge nach links abzubiegen. Dabei touchierte er das Hinterrad der vorbeifahrenden Fahrradfahrerin (71), so dass diese stürzte und sich verletzte. Die 71-Jährige wurde medizinisch betreut. Die Altenburger Polizei hat nunmehr die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

