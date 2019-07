Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geld aus Geldbörse entwendet

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendete am Freitag (05.07.2019), zwischen 11:00 und 13:45 Uhr, ein bislang unbekannter Täter in Dobia aus einer Geldbörse, die in einer Werkstatt abgelegt war, Bargeld. Im genannten Zeitraum soll hier nach Auskunft des Geschädigten ein Spendensammler unterwegs gewesen sein, der vorgab für einen Hilfsdienst unterwegs zu sein. Eine offizielle Spendensammlung wurde an dem Tag aber nicht veranstaltet.Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell