Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Im Kreisverkehr aufgefahren

Altenburg (ots)

Windischleuba: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 06.07.2019 im Fünfminutenweg. Eine 49-jährige Fahrerin eines Pkw Renault geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegen kommender 31-jähriger Fahrer eines Pkw Mazda erkannte dies und versucht durch Ausweichen nach rechts eine Kollision zu vermeiden, was jedoch misslang. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

