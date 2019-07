Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Göhren/Lossen

Altenburg (ots)

Göhren/Lossen: Einen vermeintlichen Brand meldeten am Samstag (06.07.2019, gegen 17:00 Uhr) zwei Zeugen der Altenburger Polizei, so dass diese gemeinsam mit der Feuerwehr nach Lossen bei einem alten Stallgebäude zum Einsatz kamen. Vor Ort wurde kein offenes Feuer, sondern Rauchentwicklung festgestellt. Die Feuerwehr begann unverzüglich mit den Löscharbeiten, so dass ein Ausbrechen des Feuers verhindert werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht unter den Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) bzw. 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu geben können. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell