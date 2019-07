Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Altkirchen/Bohra

Altenburg (ots)

Altkirchen/Bohra: Am Samstag (06.07.2019), gegen Mitternacht rückten Feuerwehr und Polizei in die Trebulaer Straße aus. Dort kam es auf dem Gelände der Milchviehanlage aus noch ungeklärter Ursache zum Brandausbruch in einer mit Strohballen gefüllten Lagerhalle. Durch den sofortigen Löscheinsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf anliegende Gebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten jedoch bis zum 07.07.2019 an. Die Lagerhalle sowie die darin befindlichen Strohballen wurden komplett zerstört. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienlichen Hinweise zur Brandentstehung geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) oder 03447 / 4710 (PI Altenburger Land) zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell