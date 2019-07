Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Widerstand geleistet

Gera (ots)

Aufgrund einer Ruhestörung befanden sich am Samstag (06.07.2019), gegen 01:25 Uhr Polizeibeamte in der Johannes-R.-Becher-Straße. Hierbei trat ein 17-Jähriger äußerst aggressiv auf und leistete in der Folge Widerstand gegen die vor Ort befindlichen Polizeibeamten. Der mit über 2 Promille alkoholisierte 17-Jährige wurde schließlich in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (KR)

