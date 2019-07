Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Freitag (05.07.2019), gegen 23:55 Uhr kamen Polizeibeamte und Rettungsdienst in der Hilde-Coppi-Straße / Thüringer Straße zum Einsatz. Dort wurde ein 40-jähriger Mann somalischer Herkunft angetroffen, welcher mehrere Verletzungen (nicht lebensbedrohlich) vorzeigte. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein Krankenhaus gefahren. Die Ursache zur Entstehung der Verletzungen ist derzeit unbekannt. Zeugen, welche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Geraer Polizei zu wenden. (KR)

