Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstifter festgenommen

Gera (ots)

Großenstein: Im Rahmen der geführten Ermittlungen zu einer andauernden Brandserie in Großenstein wurde am Samstag den 06.07.2019, ein 21-jähriger Mann vorläufig festgenommen. Gegenüber den Kriminalbeamten zeigte sich der junge Mann bei den durchgeführten Vernehmungen geständig. Durch das Amtsgericht Gera wurde am Sonntag (07.07.2019) Haftbefehl erlassen. Der 21-Jährige wurde in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen werden fortgesetzt. Für weiterführende Presseanfragen wird an die Staatsanwaltschaft Gera verwiesen. (KR)

