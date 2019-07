Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zerstörungswut

Gera (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 03.07.2019 bis Freitag, 05.07.2019, beschädigten Unbekannte den Räucherofen eines Anglervereins in Bad Köstritz, Heinrich-Schütz-Straße, erheblich. Dabei traten der oder die Täter die ausgemauerten Wände aus dem Ständerwerk und zerstörten den Ofen nahezu komplett.

Ebenfalls am Freitag, 05.07.2019, in den Abendstunden, beschädigten Jugendliche aus einer größeren Gruppe heraus eine Tankstelle in Gera Lusan, Zopfstraße. Diese bewarfen sie mit leeren Glasflaschen, wodurch mehrere Fensterscheiben der Selbstbedienungstankstelle zu Bruch gingen. Weiter wurden die Wände mit einem Lippenstift "verschönert".

Die Polizei Gera bittet Zeugen, welche Hinweise zu diesen Sachverhalten geben können, sich unter der Telefonnummmer 0365-829-0 zu melden.

