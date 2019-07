Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand einer Strohballenpresse

Greiz (ots)

Nitschareuth: Heute kurz nach Mitternacht (05.07.2019, gegen 00:01 Uhr) kamen Feuerwehr und Polizei in Nitschareuth zum Einsatz. Auf einem Feld zwischen Nitschareuth und Daßlitz brannte eine Strohballenpresse. Der Eigentümer war ebenfalls mit vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen scheint ein technischer Defekt als Ursache für den Brand in Frage zu kommen. Das Feuer konnte gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Auch das Feld stand nicht in Flammen. (KR)

