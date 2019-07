Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ultraleichtflugzeug in Zschippern gelandet

Gera (ots)

Gestern Abend (04.07.2019), gegen 18:45 Uhr landete, offenbar aufgrund eines technischen Defektes an der Maschine, ein Ultraleichtflugzeug auf dem Feld in der Nähe von Gera-Zschippern not. Glücklicherweise blieb der 68-jährige Pilot unverletzt. Auch Sachschaden entstand nicht. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell