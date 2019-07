Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wiese brannte

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Trotz der hohen Brandgefahr entzündeten am gestrigen Tag (03.07.2019), gegen 15:45 Uhr, zwei Personen einen Feuerwerkskörper und warfen ihn auf einen Wegrand am Kieferberg. Daraufhin entzündete sich eine angrenzende Wiese. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zum Vorfall. Diese werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell