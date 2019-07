Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Von der Straße abgekommen

Gera (ots)

Trebnitz: Heute Morgen (04.07.2019), gegen 05:20 Uhr befuhr der 30-jährige VW-Fahrer die Kreisstraße von Trebnitz in Richtung B2. Hierbei geriet er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Begrenzungspfosten und kollidierte mit einem kleinen Baum. Das Fahrzeug musste in der Folge abgeschleppt werden. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

