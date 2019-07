Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Thüringer Straße

Gera (ots)

Gestern Vormittag (03.07.2019), gegen 10:30 Uhr kamen mehrere Streifenwagen in der Thüringer Straße, auf einem Supermarktparkplatz, zum Einsatz. Der 40-jährige Geschädigte meldete der Polizei, dort von einem Unbekannten verbal attackiert und bedroht worden zu sein. Nach Auskunft des Geschädigten hielt sich der Unbekannte auf dem Parkplatz auf, um Unterschriften zu sammeln. Als ihn der Geschädigte ansprach, wurde er von diesem beleidigt und bedroht. Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss in Begleitung zweier weiterer Männer in Richtung Tankstelle. Trotz intensiver Suche konnten diese nicht festgestellt werden. Die Geraer Polizei hat nunmehr die Ermittlungen aufgenommen. (KR)

