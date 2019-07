Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dachstuhlbrand

Altenburg (ots)

Wilchwitz: Gestern Nachmittag (03.07.2019) gegen 16:00 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei in der Mittelstraße zum Einsatz. Im Zuge eines Kochvorganges seitens des Hauseigentümers entfachte in einem Nebengebäude des Wohnhauses ein Feuer, welches schließlich auf den Dachstuhl übergriff. Dieser wurde in der Folge völlig zerstört. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte glücklicherweise verhindert werden. Auch Personen wurden nicht verletzt. Der Brand konnte schließlich unter Kontrolle und in der Folge gelöscht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zum Brandfall wurden aufgenommen. (KR)

