LPI-G: Im Kreisverkehr aufgefahren

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw kam es am 02.07.2019 am Herzog-Ernst-Platz. Nach derzeitigen Erkenntnisen beabsichtigte der vorausfahrende Pkw Honda den Kreisverkehr in Richtung Marstall zu verlassen. Hierbei musste er jedoch abbremsen und anhalten, da an dieser Stelle ein Fußgänger die Straße überquerte. Der nachfolgende Pkw Ford übersah den Bremsvorgang und fuhr auf den Pkw Honda auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

