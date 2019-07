Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet und im Gefängnis gelandet

Altenburg (ots)

Am 02.07.2019 im Zeitraum von 14:00 - 19:00 Uhr wurde in der Siegfried-Flack-Straße aus dem Kellerabteil ein Mountainbike gestohlen, wobei im Nachgang das Fahrrad, nunmehr in Einzelteile zerlegt, im Keller eines Nachbareinganges aufgefunden wurde. Die vor Ort durchgeführten Ermittlungen führten schließlich zur Identifizierung des Tatverdächtigen, welcher in seiner Wohnung angetroffen werden konnte. Hierbei stellte sich zudem heraus, dass gegen den 37-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl vorlag, so dass diese in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

