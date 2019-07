Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schläger in Gewahrsam genommen

Greiz (ots)

In der vergangenen Nacht (01.07. bis 02.07.2019), gegen Mitternacht, erhielt die Polizei die Mitteilung über eine Schlägerei in einer Spielothek in der Carolinenstraße. Dieser Sachverhalt bestätigte sich. Als die eintreffenden Polizeibeamten den 58-jährigen Täter aus dem Lokal führten, leistete er Widerstand und beschädigte ein Funkgerät. Der 58-Jährige wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell