Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf Baugerüst geklettert

Altenburg (ots)

Gestern Abend (01.07.2019), gegen 20:30 Uhr stellten Polizeibeamte zwei Personen fest, welche auf ein in der Kanalstraße befindliches Baugerüst geklettert waren. Die Polizeibeamten entschieden sich daher, die beiden jungen Männer zu kontrollieren. In diesem Zusammenhang nahmen die Beamten den Geruch von Cannabis wahr, was in der fortgeführten Personenkontrolle bestätigt wurde. Bei einem der Männer, einem 29-Jährigen, fanden die Beamten einen angefangenen Joint sowie eine kleine verpackte Restmenge Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den 29-Jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zweifelsohne wurde die beiden vom Baugerüst verwiesen. (RK)

