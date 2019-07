Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer verletzt

Greiz (ots)

Auma: Gestern (01.07.2019), gegen 16:10 Uhr, befuhr der 68-jährige Fahrer eines Motorrades Triumpf die Landstraße aus Krölpa in Richtung Auma. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und nach ca. 25 Metern im Wald zum Liegen. Dabei wurde der Kradfahrer verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

