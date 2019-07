Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Reifenplatzer führt zu Verkehrsunfall

Gera (ots)

Der Fahrer (28) eines Lkw Iveco befuhr gestern Abend (01.07.2019), gegen 18:30 Uhr die Wiesestraße, als plötzlich der vordere rechte Reifen platze. In Folge des Reifenplatzers prallte der Iveco in die am Fahrbahnrand stehenden Pkws (Skoda, BMW). Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Zwei der Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

