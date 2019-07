Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im Krankenhaus

Gera (ots)

Samstagabend (29.06.2019), gegen 22:55 Uhr kamen mehrere Polizeibeamte in der Notaufnahme des Krankenhauses in der Straße des Friedens zum Einsatz. Dort befand sich ein junge Mann (20, syrisch), welcher offenbar über die Wartezeit äußerst verärgert war. Diesem Ärger machte der 20-Jährige schließlich Luft und versuchte eine der anwesenden Krankenschwestern körperlich anzugreifen. Glücklicherweise misslang sein Vorhaben. Dem 20-Jährigen wurde in der Folge ein Platzverweis ausgesprochen welchem er auch nachkam. Zudem muss er nun mit der Einleitung eines Strafverfahrens rechnen. (KR)

