Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Heinrichstrasse

Gera (ots)

Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Lokalität in der Heinrichstraße, bei welcher auch Biergläser und Bierflaschen als Wurfwerkzeug eingesetzt wurden, kamen Samstagnacht (29.06.2019, gegen 01:05 Uhr) mehrere Polizeistreifen zum Einsatz. Vor Ort konnten die vier Geschädigten (männlich, weiblich, zwischen 19 und 28 Jahren) der Auseinandersetzung angetroffen werden. Zwei der Geschädigten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Täter (28, 33) wurden im Zuge einer eingeleiteten Fahndung ausfindig gemacht werden. Gegen die Angreifer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. (KR)

