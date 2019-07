Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feldbrand zwischen Schwaara und Mückern

Gera (ots)

Korbußen: Sonntagmittag (30.06.2019), gegen 13:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aufgrund eines großen Feldbrandes in Richtung Korbußen aus. Aus noch ungeklärter Ursache brannte zwischen Schwaara und Mückern eine Feldfläche von circa 25 Hektar. Mehrere eingesetzte Feuerwehren brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle und löschten dieses. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen sowie zur Brandursache aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung geben können gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell