Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf B2

Gera (ots)

Am Sonntag (30.06.2019), gegen 11:25 Uhr kam es entlang der B2, im Bereich des Abzweiges Aga (Baustelle) zum Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte der Fahrer (47) eines Pkw Renault zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten mussten. In der Folge fuhr er scheinbar ungebremst auf den vor sich stehenden Pkw Mercedes (Fahrer 69) auf, so dass dieser nach rechts und folglich auf die weiteren Fahrzeuge Pkw Mazda (Fahrerin 22) und Pkw Opel (Fahrer 48) geschoben wurde. Die 22-Jährige wurde hierbei schwer verletzt, der 69-jährige Fahrer leicht. Beide Verletzten wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Bis auf den Opel waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße in diesem Bereich kurzzeitig voll gesperrt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

