Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Illegale Spendensammler

Gera (ots)

Weil erneut mehrere Personen illegal im Bereich eines Supermarktparkplatzes dort anwesenden Passaten um Spenden für behinderte und taubstumme Kinder baten, kamen am Samstag (29.06.2019, gegen 11:50 Uhr) mehrere Polizeibeamte in der Schleizer Straße zum Einsatz. Diese konnten die vier Spendensammler, zwei Männer (19,23) und zwei Frauen (20), aus Rumänien antreffen. Die vier Personen konnten keine Erlaubnis bzw. Nachweis über die Legalität ihrer Spendenaktion vorweisen, so dass es sich hier um eine illegale Sammlung handelt. Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen und der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten, wurden die vier nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, aus dem Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an. (KR)

