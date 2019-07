Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: VW-Fahrer kontrolliert

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Gestern Nacht (30.06.2019), gegen 01:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Waltersdorfer Straße den Fahrer (42) eines Pkw VW. Hierbei stellten sie fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an, was die Durchführung einer Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zu Folge hatte. (KR)

