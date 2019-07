Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen

Greiz (ots)

Die Beschädigung ihres Pkw Skoda meldete die Halterin des Gefährts am Samstag (29.06.2019) der Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein den auf einen Parkplatz in der Reichenbacher Straße abgestellten Pkw, in dem er die Seitenscheibe einschlug. Die Tatzeit kann hier auf die Zeit vom 28.06.2019 (gegen 13:00 Uhr) bis 29.06.2019 (gegen 16:00 Uhr) eingegrenzt werden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210, entgegen. (RK)

