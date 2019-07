Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit mehreren Beteiligten

Altenburg (ots)

Gröba: Gestern Abend (30.06.2019), gegen 18:15 Uhr rückten Polizei und Rettungsdienst in die Breitinger Straße aus. Dort kam es zum Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen (Fiat, Hyundai, Opel, VW). Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet die Fahrerin des Hyundai (38) beim Befahren der Straße zu weit nach links, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr und in der Folge zum Zusammenstoß mit den beiden anderen Fahrzeugen kam. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Insgesamt 6 verletzte Personen, darunter drei Kinder/Jugendliche, wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.(KR)

