Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Geschwister-Scholl-Straße

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Weil sich ein 37-Jähriger am Sonntag (30.06.2019), gegen 20:15 Uhr trotz bestehenden Hausverbots Zutritt zu einer Lokalität in der Geschwister-Scholl-Straße verschaffen wollte, kam es in der Folge mit dem Eigentümer zu verbalen Auseinandersetzung. Während dieser versuchte der 37-Jährige nach seinem Gegenüber zu schlagen, was jedoch misslang. Die hinaufgerufenen Polizeibeamten verwiesen den stark alkoholisierten Täter (2,4 Promille) des Platzes und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen diesen ein. (RK)

