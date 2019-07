Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 44-jähriger Radfahrer kontrolliert

Altenburg (ots)

Weil er mit seinem Fahrrad entgegengesetzt der Einbahnstraße fuhr und ihm daraufhin mehrere Fahrzeuge ausweichen mussten, entschieden sich Polizeibeamte am 30.06.2019, gegen 18:50 Uhr zur Verkehrskontrolle. Zunächst missachtete der Radler jegliche Aufforderung zum Anhalten, konnte in der Folge dennoch in der Wallstraße gestoppt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest zeigte schließlich ein positives Ergebnis an. Zudem führte der 44-jährige Radler eine kleine Menge Drogen mit sich, welche sichergestellt wurden. Gegen den Radfahrer wurde nunmehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

