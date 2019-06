Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dachstuhl in Brand geraten

Kriebitzsch (ots)

Samstagabend gegen 18:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhausbrand in die Altenburger Straße gerufen. Dort hat, nach bisherigen Ermittlungen, durch einen technischen Defekt an der Solaranlage der Dachstuhl Feuer gefangen und ist schließlich trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr komplett abgebrannt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, sodass es keine Verletzten gab. Für die Löscharbeiten musste die Bundesstraße 180 komplett gesperrt werden. Dies missfiel aber einigen stark alkoholisierten Schaulustigen, sodass die Polizeibeamten mehrfach eingreifen mussten, damit die Rettungsarbeiten nicht behindert werden.

