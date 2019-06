Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Warnung vor Trickbetrug aus dem Ausland

Greiz (ots)

Am 27.06.2019 erhielt ein 29 jähriger, türkisch stämmiger Mann einen Anruf in seinem Dönergeschäft in Greiz. Die unbekannten Täter riefen aus der Türkei an und gaben vor sich in einer Notlage zu befinden. Sie würden an einem türkischen Flughafen festsitzen und bräuchten dringend Geld, dass sie weiter nach Hause könnten. Der 29 jährige solle Geld per Western Union überweisen und würde es zurückerhalten sobald man wieder in Greiz angekommen ist. Leider war der 29 jährige so gutgläubig und überwies in Folge eine erhebliche Summe im vierstelligen Bereich an die übermittelten Kontodaten. Erst am 28.06.2019 kam ihm dies alles komisch vor und er informierte die Polizei. Gegen die unbekannten Täter wird numehr wegen Betruges ermittelt.

Im Rahmen dessen warnt die Polizei ausdrücklich die Bevölkerung vor Trickbetrügern, welche über Telefonanrufe, unter Vorgabe von Notsituationen Geld fordern. Bei Fragen und Unsicherheiten können Sie jederzeit Beratung und Hilfe bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle erhalten.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

