Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Liebeskummer mit Folgen

Zeulenroda-Triebes (ots)

Am 28.06.2019 gegen 18:45 Uhr wurde die Polizei informiert, dass in Zeulenroda-Triebes ein Mann einen PKW beschädigt, welcher in der Giengener Straßer abgeparkt steht. Bei Eintreffen der Polizeibeamten bestätigte sich die Meldung und der PKW war erheblich beschädigt. Durch Zeugenhinweise konnte ein 34 jähriger Tatverdächtiger festgestellt werden. Zum Motiv gab der Tatverdächtige an, dass er Liebeskummer habe und sich an dem vermeintlich neuen Partner seiner Exfreundin rächen wollte. Da er weitere Straftaten ankündigte, wurde der 34 jährige in Unterbindungsgewahrsam genommen und in die Polizeiinspektion Greiz verbracht. Gegen ihn wird nunmehr wegen Sachbeschädigung ermittelt.

