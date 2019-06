Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Im Stadtzentrum Personen belästigt

Gera (ots)

Am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr belästigte ein Mann mit freiem Oberkörper im Geraer Stadtzentrum - Stadtgraben - Passanten. Bei Eintreffen der Polizei flüchtete er zunächst mit einem Fahrrad. Als der Unruhestifter ca. eine Stunde später in der Reichstraße wieder auftauchte, hier Steine herumwarf, mit einem Stock fuchtelte und eine Frau durch Beleidigungen und Vorzeigen seines Geschlechtsteiles belästigte, konnte der 37-Jährige gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Er stand unter Drogeneinfluss und wies einen Atemalkoholwert von 1,71 Promille vor. Da er zuvor mit dem Rad unterwegs war erfolgten Blutentnahmen und Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, exhibitionistischer Handlung und Beleidigung. Der amtsbekannte 37-jährige schlief seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle aus.

