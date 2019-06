Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Adelheidstraße

Greiz (ots)

Heute Nacht (28.06.2019), gegen 02:45 Uhr meldeten Anwohner sehr lauten Lärm und Musik, aus einer Garage, so dass sie sich in ihrer Ruhe gestört fühlten. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Garage ausfindig machen und trafen dort 8 Personen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren an. Unverzüglich wurde die Lautstärke der Musik heruntergeregelt und in der Folge die Veranstaltung beendet. Die 8 Personen verließen schließlich die Garage, so dass wieder Ruhe einkehrte. (KR)

