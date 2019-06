Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufeinander losgegangen

Gera (ots)

Zeugen berichteten am gestrigen Tag (27.06.2019, gegen 07:30 Uhr) der Polizei, dass es zwischen zwei Personen in der Bruno-Brause-Straße zur Auseinandersetzung kam, wobei sich beide gegenseitig mit Faustschlägen attackierten. Der beteiligte Mann (21) und die beteiligte Frau (19) blieben jedoch augenscheinlich unverletzt. Die eingetroffenen Polizeibeamten beruhigten die Situation und sprachen gegen den 21-Jährigen einen Platzverweis aus. Da es noch am selben Tag (gegen 12:15 Uhr) erneut zum Streit zwischen beiden Personen kam, wurde der junge Mann schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum Vorfall wurden aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell