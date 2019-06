Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Altenburg (ots)

Rettungsdienst und Polizei kamen gestern Abend (26.06.2019), gegen 23:30 Uhr in der Stauffenbergstraße zum Einsatz. Von dort meldete sich der Geschädigte (40) eines körperlichen Angriffs. Nach Auskunft des Geschädigten sie dieser zuvor von zwei bislang unbekannten Männer körperlich angegriffen und verletzt worden sein. Der 40-Jährige wies diverse Gesichtsverletzungen auf und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nunmehr Zeugen, welche Hinweise zum Vorfall geben können, sich unter der Tel. 03447 / 4710 an die Polizeiinspektion Altenburger Land zu wenden. (RK)

