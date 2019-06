Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Unfall gesucht

Greiz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem am Montag, den 26.06.2019 geschehenen Unfall in der August-Bebel-Straße. Nach derzeitiger Auskunft des geschädigten Kindes (10) war dieses gegen 14:00 Uhr mit Inlineskates auf dem Fuß-/und Radweg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache wurde das Kind von einem entgegenkommenden Radfahrer erfasst, so dass es stürzte und sich verletzte. Der unbekannte Radfahrer, welcher mit einem weißen Rennrad (dünne Reifen) unterwegs war, verließ nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle pflichtwidrig, ohne sich um das verletze Kind zu kümmern. Dieses musste im Nachgang im Krankenhaus stationär behandelt werden. Derzeit ist weiterhin bekannt, dass ein bislang unbekannter Mann dem Kind zu Hilfe kam. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zum Geschehen und dem unbekannten Rennradfahrer machen können. Zudem wird der bislang unbekannte Ersthelfer gesucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Greiz unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (RK)

