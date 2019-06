Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Werner-Sylten-Straße

Gera (ots)

Bad Köstritz: Gestern Nachmittag (26.06.2019), gegen 16:45 Uhr fuhr die Fahrerin (79) eines Pkw VW in der Werner-Sylten-Straße vom Fahrbahnrand an und bemerkte die auf der Straße befindliche Fahrradgruppe zu spät. In der Folge kam es zur Kollision mit zwei Radfahrern (13, 14), wobei diese stürzten und sich leicht verletzten. Die Eltern der Jugendlichen wurden über den Unfall informiert. Ein Rettungswagen wurde zur medizinischen Versorgung angefordert. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

