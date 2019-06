Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bademeister trennt Streitende

Gera (ots)

Ronneburg: Gestern Abend (26.06.2019) gegen 17:25 Uhr kam es in einem Freibad zur Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen verschiedener Nationalitäten. Unter den circa 10 Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 19 drohte ein Streit zu eskalieren. Folglich griff der Bademeister ein und trennten die betroffenen Personen bzw. verwies sie des Bades. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kehrten die Beteiligten zurück, so dass deren Identität geklärt werden konnte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die minderjährigen Jugendlichen wurden im Nachgang an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Die Ermittlungen zum Vorfall wurden seitens der Geraer Polizei aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell