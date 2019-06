Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Mähroboters

Gera (ots)

Ronneburg: Am gestrigen Tag (26.06.2019) bat eine Zeugin aus Ronneburg die Polizei aufgrund einer Diebstahlshandlung Am Kühlen Grund um Hilfe. Der in einer Ladestation auf einem Firmengelände befindliche Mähroboter war offensichtlich Ziel unbekannter Täter. Diese stahlen in der Nacht vom 25.06.2019 auf den 26.06.2019 das Mähgerät und flüchteten unerkannt. Die Polizei Gera (Tel. 0365 / 829-0) hat nunmehr die Ermittlungen zur Diebstahlshandlung aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können. (KR)

