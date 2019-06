Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflüchtigen gestellt

Gera (ots)

Heute Morgen (26.06.2019), gegen 08:00 Uhr wurden Polizeibeamte von einem 42-jährigen VW-Fahrer auf eine unmittelbar zuvor geschehene Unfallflucht aufmerksam gemacht. Der 42-Jährige befuhr gegen 07:45 Uhr die B21 von Zeitz in Richtung Gera. Als dieser verkehrsbedingt an einer Ampel halten musste, fuhr der hinter ihm befindliche Pkw VW auf, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Als der 42-Jährigen seinen Unfallgegner zur Rede stellen wollte, fuhr dieser unverrichteter Dinge weiter. Durch die informierten Polizeibeamte konnte der Unfallflüchtige (56) im Nachgang festgestellt werden und gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Weiterhin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 56-Jährige zuvor mehrfach trotz Gegenverkehr überholt und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Die Polizei Gera sucht im Zuge der eingeleiteten Ermittungen nunmehr Zeugen, welche sowohl den Unfall als auch die zuvor getätigten Überholmanöver beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0. (KR)

